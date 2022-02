Mit einem Umsatz von 132 Mio. € und einem EBITDA von 17,4 Mio. € hat STEMMER im Geschäftsjahr 2021 die eigene Prognose und die Markterwartungen übertroffen. Das solide Wachstum im vierten Quartal - der Umsatz stieg um 18 %, das EBITDA sprang um 54 % - impliziert einerseits die rückkehrende Nachfrage von Industriekunden und zeigt den Erfolg in der Vermarktung an nicht-industrielle Kunden aus Bereichen wie Sport/Unterhaltung. Vielversprechend ist die Margenentwicklung mit 15 % beim EBTIDA im Schlussquartal, was über den mittelfristigen Zielen von 12 - 14 % liegt. "Künstliches Sehen" ist gefragt, entsprechend erwartet STEMMER für 2022 ein zweistelliges Umsatzwachstum und ein EBITDA von mehr als 20 Mio. €.



