Im extrem schwachen Marktumfeld kommt am Donnerstag auch die E.on-Aktie massiv unter Druck. Nachdem der Versorger seinem Ruf als defensiver Wert zuletzt noch alle Ehre gemacht hat, notiert der DAX-Titel nun so tief wie noch nie im laufenden Jahr. Derweil hat sich der Konzern zu den Auswirkungen des Kriegsausbruchs in der Ukraine geäußert.E.on kann demnach zwar noch nichts zu konkreten Auswirkungen auf die Strom- und Gaspreise für Haushaltskunden sagen. Das Unternehmen wies am Donnerstag auf Anfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...