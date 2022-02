Gentile wird die offizielle Nachfolgerin von Guntram Friede, der letztes Jahr innerhalb des Unternehmens wechselte und die europäische Marketingleitung von Mulesoft übernahm.Zürich - Salesforce Schweiz besetzt per 1.März 2022 die Rolle des Head of Marketing neu. Vanessa Gentile wird ab Monatsanfang die offizielle Nachfolgerin von Guntram Friede, der letztes Jahr innerhalb des Unternehmens wechselte und die europäische Marketingleitung von Mulesoft übernahm. Vanessa Gentile hat 3.5 Jahre lang das Partnergeschäft bei Salesforce in der Schweiz geleitet und massgeblich...

