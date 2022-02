Twitter hat mehrere Accounts von Menschen zeitweise gesperrt, die russische Militäraktivitäten in der Ukraine getrackt und Desinformation entlarvt haben. Das Unternehmen hat den Fehler inzwischen korrigiert. Aufgrund eines Fehlers hat Twitter am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, mehrere Accounts gesperrt, die die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine begleiten. Twitter bezeichnet Account-Sperren als "menschlichen Fehler" Twitters Head of Integrity Yoel Roth machte den Fehler in einem Tweet öffentlich und erklärte, die Accounts seien nicht wegen massenhafter Meldungen gesperrt worden. var embedId ...

Den vollständigen Artikel lesen ...