Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die gemeinsame Lösung bietet automatisierte End-to-End-Tests und -Sicherheit für 5G- und andere NetzwerkeMobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Dienstsicherung sowie Abonnenteninformationen, freut sich, seine Technologiepartnerschaft mit VoerEir, einem preisgekrönten Edge-Cloud-Technologieunternehmen, bekannt zu geben.Die Partnerschaft zwischen Mobileum und VoerEir sorgt für die umfassendste und leistungsstärkste Testplattform für die vollständige Service-Assurance sowie Benchmarking, die Zertifizierung und die Validierung der Netzwerkfunktionsvirtualisierungsinfrastruktur (NFVI). Die Kombination der aktiven Testlösung SITE von Mobileum (https://www.mobileum.com/products/testing-and-monitoring/domestic-network-testing/5g-performance-testing/) mit der TOUCHSTONE-Testsuite von VoerEir (https://www.voereir.com/touchstone/) bietet eine vertikal integrierte Full-Stack-Testlösung, die es Kommunikationsdienstanbietern (CSPs) ermöglicht, Dienste und Infrastruktur vollständig zu testen. Vom Labor bis zum Live-Netzwerk und von virtuellen und Cloud-nativen Netzwerkfunktionen und -anwendungen (VNF/CNF) bis zum Endgerät - alles ist vollautomatisiert. Umfangreiche RESTful-API- und Automatisierungsfunktionen ermöglichen die Integration der gemeinsamen Lösung in CI/CD-Pipelines (Telco Continuous Integration and Delivery) und die Bereitstellung einer wesentlichen CT-Komponente (Continuous Testing).Gabriel Chiriacescu, SVP für Testing und Service Assurance bei Mobileum, erklärte: "Die virtualisierte Netzwerkinfrastruktur ist die Grundlage, auf der 5G und zukünftige 6G-Mobilfunknetze aufgebaut werden. Sicherzustellen, dass die strengen SLAs der NFVI eingehalten werden, sollte für alle Kommunikationsdienstleister oberste Priorität haben. Wir sind stolz darauf, unseren weltweiten Kunden gemeinsam mit VoerEir eine erstklassige Lösung anzubieten, die sicherstellt, dass ihre modernen Netzwerke die erwartete Leistung erbringen."Javier Garcia Gomez, CEO von VoerEir, betonte: "Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Mobileum bekannt zu geben, die unseren Kunden die umfassendste End-to-End-Testlösung für ihre Netzwerkanwendungen (VNF/CNF), Infrastruktur (NFVI) und Geräte bieten wird. VoerEir hat in den letzten sechs Jahren kontinuierlich daran gearbeitet, die beste automatisierte NFVI-Leistungstestlösung in der Branche zu entwickeln, und dank dieser Partnerschaft können wir uns auf die nächste Wachstumsstufe vorbereiten."Die Touchstone-Plattform von VoerEir ermöglicht es Telco-Betreibern, das Benchmarking mehrerer Telco-Cloud-Umgebungen über mehrere Rechenzentren hinweg zu erleichtern. Sie bietet Unterstützung für Openstack- und Kubernetes-Umgebungen mit einem von VoerEir entwickelten fortschrittlichen Test-Engine. Die Touchstone-Plattform umfasst eine breite Palette an Funktionen für Umgebungs-Benchmarking, Berichtsverwaltung und Enhanced Platform Aware (EPA)-Testsuiten. Es handelt sich um eine führende Plattform für Testautomatisierung, Benchmarking, Zertifizierung und Validierung von Cloud-Umgebungen.Die Partnerschaft von Mobileum und VoerEir stellt einen wichtigen Durchbruch für Betreiber dar, die ihre 5G-Netzeinführung beschleunigen und die 5G- und Edge-Testfunktionen skalieren möchten. Die Zusammenarbeit unterstreicht auch die offene Kooperationsstrategie von Mobileum, mit Technologiepartnern zusammenzuarbeiten, um seine Analysefunktionen zu integrieren und zu erweitern, um CSPs dabei zu unterstützen, den steigenden Standards und Erwartungen ihrer Abonnenten an die Serviceleistung gerecht zu werden.Informationen zu Mobileum Inc. Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter. Informationen zu VoerEir AB VoerEir AB ist der Anbieter von Touchstone, einem Testtool, das das Testen, Bereitstellen und Betreiben von Telekommunikations-Clouds erleichtert. VoerEir hat seinen Hauptsitz in Kista (Schweden) und liefert seine Testsuite und Dienstleistungen an Tier-1-Telekommunikationsbetreiber und -anbieter, die in mehreren Ländern Europas, im Nahen Osten und in Asien tätig sind. Weitere Informationen unter https://www.voereir.com/