Russlands Militärschlag gegen die Ukraine schickt den DAX in die Tiefe. Am frühen Nachmittag sackt der Index deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten. Zeitweise sind panikartige Verkäufe zu beobachten. Auch die Indikatoren für die Wall Street deuten vorbörslich auf kräftige Verluste hin."Es herrscht Krieg in Europa", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners ...

Den vollständigen Artikel lesen ...