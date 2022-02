Mit einem Minus von mehr als 17 Prozent ist Uniper am Donnerstag im ohnehin schwachen Gesamtmarkt der mit Abstand schwächste Wert im HDAX. Nach der enttäuschenden Dividende zu Wochenbeginn rücken nun die Risiken wegen der Ukraine-Krise in den Vordergrund. Der Versorger wird so stark getroffen wie kaum ein anderer deutscher Konzern.Zum einen macht Uniper einen erheblichen Anteil seines Geschäfts in Russland, zum anderen ist der MDAX-Konzern Mitfinanzierer der Gaspipeline Nord Stream 2, die angesichts ...

