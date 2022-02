Die Eskalation im Ukraine-Konflikt belastet am Donnerstag auch die Aktie von Bayer. Das Papier verliert zur Stunde gut vier Prozent an Wert und rangiert damit im Mittelfeld des deutschen Leitindex. Unterdessen kommt das DAX-Unternehmen bei seinem Studienprogramm des Hoffnungsträgers Finerenon voran. Demnach erweitert Bayer das Entwicklungsprogramm für Finerenon um eine Phase-2-Studie. Im Rahmen dieser soll die Substanz in Kombination mit Empagliflozin bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung ...

