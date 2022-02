DJ Merck stellt neue Daten zu Wirksamkeit von MS-Medikament Mavenclad vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA hat neue, vielversprechende Daten zu seinem Medikament Mavenclad zur Behandlung bestimmter Formen der Multiplen Sklerose (MS) vorgelegt. Neue Praxisdaten für die Mavenclad-Tabletten mit dem Wirkstoff Cladribin belegen demnach günstigere Ergebnisse auf die Schubrate und ein längeres Intervall bis zur Umstellung auf eine andere Basistherapie als für die oralen Basistherapien Fingolimod, Dimethylfumarat (DMF) und Teriflunomid.

In einer zweiten Studie wurde die Nachbeobachtung von Patienten, die an einer klinischen Studie teilgenommen und einen ersten auf MS hindeutenden Schub hatten, im Praxisalltag analysiert. Hier zeigte sich, dass die mit Mavenclad behandelten Patienten eine niedrigere Konversionsrate zu klinisch gesicherter Multipler Sklerose (CDMS), definiert als weiterer Schub oder Behinderungsprogression, und ein geringeres Schubrisiko aufwiesen als jene, die das Medikament nicht erhalten hatten.

Diese Daten werden auf der Jahrestagung 2022 des Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Forum vorgestellt, die vom 24. bis 26. Februar 2022 stattfindet.

Zusätzliche Daten aus klinischen Studien zeigen, dass bei Patienten, die mit Mavenclad behandelt wurden, weitere Schübe oder Behinderungsprogression in geringerem Ausmaß auftraten als bei der Verabreichung eines Placebos.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 08:21 ET (13:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.