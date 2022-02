MANCHING (dpa-AFX) - Grünes Licht für die europäische Drohne: Die europäische Beschaffungsagentur Occar hat Airbus und seine Partner mit der Entwicklung der Eurodrone und dem Bau von 20 Systemen beauftragt, wie der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Donnerstag im bayerischen Manching mitteilte. Die Konzerntochter Airbus Defence and Space habe den Vertrag als Generalunternehmer für sich sowie Dassault Aviation aus Frankreich und Leonardo in Italien unterzeichnet. Occar vertritt die vier Erstkunden der Drohne: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Eurodrone ist ein ferngesteuertes, unbemanntes Flugsystem für den militärischen Einsatz. Den Angaben zufolge soll es der Nachrichtengewinnung, der Überwachung, der Erfassung von Zielen und der Aufklärung dienen. Außerdem soll es im Bereich der inneren Sicherheit eingesetzt werden können. Der Chef von Airbus Defence and Space, Mike Schoellhorn, sprach von dem fortschrittlichsten unbemannten Flugsystem in seinem Segment. Durch die Entwicklung sollen demnach mehr als 7000 "Hightech-Arbeitsplätze" entstehen./stw/tav/jha/