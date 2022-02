Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 24. Februar wissen müssen: Russland hat während der asiatischen Handelszeiten einen Angriff auf die Ukraine gestartet und damit eine intensive Flucht in die Sicherheit an den Finanzmärkten ausgelöst. Traditionelle sichere Häfen wie Gold, der JPY und der CHF gewinnen am frühen Donnerstag weiter an Stärke, und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...