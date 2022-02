Trotz der schwächelnden Nachfrage nach Premium-Abonnements haben sich die Geschäfte der Xing-Betreiberin New Work 2021 besser entwickelt als erwartet. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Pro-Forma-Ebitda) verdiente der Konzern laut einer Mitteilung vom Donnerstag mit 97,3 Millionen Euro sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Seinen Anteilseignern will New Work deshalb eine kräftig angehobene Dividende zahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Gegen den allgemeinen Ausverkauf an der Börse infolge des russischen Angriffs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...