Unter dem Eindruck der jüngsten geopolitischen Entwicklungen werden die Aktienmärkte in New York mit deutlichen Verlusten in den Donnerstag starten. Der Future auf den Dow Jones verliert aktuell rund 800 Punkte, für den S&P 500 und den Nasdaq geht es ebenfalls kräftig nach unten. Während die Aktien schwächer tendieren, steigen die Preise für Öl und Gold weiter. Der Preis für Öl der US-Sorte WTI touchierte im vorbörslichen Handel erstmals seit 2014 wieder die Marke von 100 Dollar.Alle aktuellen Entwicklungen ...

