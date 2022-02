SUSE landete inzwischen wieder da, wo man herkam. Das Softwareprogramm Linux gilt als entwicklungsfähig, aber mit Einschränkungen. Von 25 € ging es bis 43,50 €, anschließend wieder auf 25 €. Die Chefin persönlich moderierte die PR-Aktionen, die inzwischen wieder vergessen sind. 4,5 Mrd. € Marktwert für 600 Mio. € Zielumsatz bleiben fraglich. Zwei Finanzinvestoren verkauften im Januar jeweils rd. 3 % zu noch höheren Kursen. Sie suchten das Weite. Ob weitere Pakete dieser Art zur Disposition stehen, ist offen. Eine Spekulation ist SUSE gleichwohl.



++ Der Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt enorm++ VW bleibt die brisanteste Wette im DAX++ Die Autozulieferer sind die doppelten Verlierer++ Der Wechsel Growth zu Value hat begonnen++ Zwei technische Exoten sind eine Besonderheit++ Gold nähert sich seiner kritischen technischen Grenze++ Der dritte DAX-Konzern will sich selbst auflösen oder umbauen



