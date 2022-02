Berlin (ots) -Nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine befürchten die Johanniter eine Zuspitzung der humanitären Situation für Millionen von Menschen in der Region."Wir Johanniter sind bestürzt über die eskalierende Gewalt in der Ukraine. Wir befürchten verheerende humanitäre Folgen für die Ukraine und die Nachbarländer", sagt Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. "Die Johanniter prüfen nun Maßnahmen für die akute Nothilfe vor Ort. Gleichzeitig stehen wir bei Bedarf bereit, um Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen und zu versorgen."Um die ukrainische Bevölkerung umfassend unterstützen zu können, bitten die Johanniter um Spenden:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Stichwort: "Ukraine"IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00 (Bank für Sozialwirtschaft)Hinweis an Redaktionen:Für die Nothilfe in der Ukraine und den Nachbarländern steht Ihnen Magdalena Kilwing, Leiterin Nothilfe bei der Johanniter-Auslandshilfe zur Verfügung.Für Fragen zur Flüchtlingshilfe in Deutschland können Sie Anne Ernst, Geschäftsbereichsleiterin Krisenmanagement & Nothilfe ansprechen.Pressekontakt:Sandra Lorenz, Fachbereichsleiterin Kommunikation AuslandshilfeTel.: 030 26997 356Email: medien@johanniter.deTherese Raatz, Pressesprecherin Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030 26997 360E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/5155818