Vancouver, British Columbia - 24. Februar 2022 - Eat & Beyond Global Holdings Inc. (vormals Eat Beyond Global Holdings) (CSE: EATS) (OTCQB: EATBF) (FWB: 988) ("Eat & Beyond" oder das "Unternehmen"), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Proteine, gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Rebranding durchgeführt hat, das seinem verfeinerten Anlagemandat besser Rechnung trägt, und in das Marktsegment OTCQB hochgestuft wurde, wo es unter dem Börsensymbol "EATBF" notiert. Neben dieser Börsennotierung werden die Stammaktien des Unternehmens auch weiterhin an der Canadian Securities Exchange in Kanada unter dem Börsenkürzel "EATS" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol "988" gehandelt.

"Das Team hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2020 enorme Fortschritte gemacht und sich ein vielseitiges und beeindruckendes Portfolio aufgebaut. Diese Fortschritte spiegeln sich in vielen Bereichen wider, so auch in der aktuellen Börsennotierung im Marktsegment OTCQB", sagt Michael Aucoin, CEO von Eat & Beyond. "Unser Portfolio geht nun weit über Lebensmittel hinaus und umfasst auch innovative Lebensmitteltechnologien und wichtiges geistiges Eigentum, das maßgeblich zur zukünftigen Entwicklung der gesamten Branche beitragen könnte."

Die OTC Markets Group Inc. mit Sitz in New York, N.Y., betreibt das weltweit größte elektronische Inter-Dealer-Notierungssystem für Broker/Händler, das den Handel mit über 10.000 Wertpapieren ermöglicht. Das Marktsegment OTCQB ist eine transparente Handelsplattform, die Anlegern in den Vereinigten Staaten einen kostengünstigen Zugang zu den Aktien von Eat & Beyond bietet.

Das Portfolio von Eat & Beyond umfasst pflanzliche Proteine, Milchalternativen, Lebensmitteldienste, Nahrungsergänzungsmittel, nachhaltige Verpackungen, adaptogene Getränke, kultivierte Fleisch- und Milchprodukte sowie Technologien der zellulären Landwirtschaft.

"Wir beobachten eine noch nie dagewesene Nachfrage der Konsumenten nach Alternativen zur traditionellen Massentierhaltung und zu anderen nicht nachhaltigen Praktiken der Lebensmittelindustrie. Diese veralteten Praktiken haben nachweislich schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und auch auf die Gesundheit unseres Planeten", fügt Aucoin hinzu. "Die Grundlage bildet hier das Phänomen, dass bei Grillfesten am Wochenende immer öfter pflanzliche Burger statt Rindfleisch-Burger aufgetischt werden. Wir stehen an der Schwelle zu einer echten Revolution in der Lebensmittelindustrie, die nicht nur unsere heutige Ernährung, sondern auch unsere Lebensweise von morgen verändern wird."

Eat & Beyond bietet Kleinanlegern die einmalige Gelegenheit, am Wachstum eines breiten Spektrums von Unternehmen teilzuhaben, die Vorreiter auf dem Weg hin zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung sind.

Für Updates zu Eat & Beyond Global können Sie sich hier registrieren: https://eatbeyondglobal.com/contact/https://eatandbeyond.com/contact/

Über Eat & Beyond Global Holdings

https://eatbeyondglobal.com/ ("Eat & Beyond") (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Finden Sie Eat Beyond in den sozialen Medien unter LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook

Medienanfragen richten Sie bitte an: Brittany@Exvera.com

Investmentanfragen richten Sie bitte an: Info@Eatbeyondglobal.com

Nähere Informationen erhalten Sie über Michael Aucoin unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (604) 416-4099

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Worte "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "anstreben", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben", "planen", "beabsichtigen" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren im Prospekt und in den diesem beigefügten Anhängen beschrieben, die auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Gesetze verlangen dies.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64373Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64373&tr=1



