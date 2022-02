SSR Mining (TSX SSRM / WKN A2DVLE), ein mittelgroßer Goldproduzent mit Minen in den USA, der Türkei, Kanada und Argentinien, hat 2021 794.456 Unzen Goldäquivalent gefördert. Das ist ein Anstieg von 64% im Vergleich zu den 484.153 Unzen aus dem Jahr zuvor. Zudem liegt SSR damit am oberen Ende der eigenen Prognosespanne von 720.000 bis 800.000 Unzen Goldäquivalent.Dem Unternehmen zufolge lagen die so genannten "all-in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...