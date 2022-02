Natürlich gewonnenes GMP-Psilocybin wird über Vertriebspartner Mycrodose Therapeutics Inc. an University of Wisconsin-Madison, die vertragsgebundene Forschungsorganisation von Revive Therapeutics, exportiert

24. Februar 2022, Vancouver (British Columbia) - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN, OTC: HAVLF, FWB: 5NP) ("HAVN Life" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das die standardisierte Extraktion von psychedelischen Wirkstoffverbindungen für die Forschung als potenzielle Arzneistoffe zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der kognitiven Funktionen verfolgt, freut sich bekannt zu geben, dass es sich eine Bestellung für natürlich gewonnenes Psilocybin von seinem kanadischen Lieferpartner, Revive Therapeutics Ltd. (CSE: RVV, OTC: RVVTF, FWB: 31R) ("Revive") zur Anwendung in klinischen Forschungsstudien gesichert hat. Das Unternehmen hatte bereits im Oktober 2021 ein Lieferabkommen mit Revive unterzeichnet.

Bei der Erfüllung der Bestellung wird HAVN Life natürlich gewonnenen GMP-Psilocybinextrakt von seiner Anlage in Jamaika über seinen Vertriebspartner https://mycrodosethera.com/ ("Mycrodose") in die USA exportieren, wo dieser von der University of Wisconsin-Madison (die "UW-Madison"), einer vertragsgebundenen Forschungsorganisation von Revive, verwendet werden wird. Diese Lieferung von natürlich gewonnenem Psilocybin wird es der UW-Madison ermöglichen, Forschungs- und Formulierungsarbeiten durchzuführen, um Dosierungs- und Verabreichungsmechanismen zur Unterstützung unterschiedlicher von Revive gesponserter Studien zu finalisieren, bei denen ein oral-dünnes und ein Hydra-Gel-Verabreichungssystem für Psychedelika zur Behandlung psychischer Erkrankungen eingesetzt werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser natürlich gewonnenes GMP-Psilocybin für diese potenziell bahnbrechende Forschung in Zusammenhang mit Suchterkrankungen liefern können", sagte Tim Moore, CEO von HAVN Life. "Wir hoffen, dass Forschungen wie diese dazu beitragen werden, die Wiederaufnahme von Wirkstoffverbindungen wie Psilocybin und Psilocin in die Liste I zu erreichen, die Behandlung zugänglicher zu machen und die wachsende psychische Gesundheits- und Suchtkrise, mit der wir heute konfrontiert sind, zu lindern", fügt er hinzu.

"Wir freuen uns, mit HAVN Life zusammenzuarbeiten, um unsere klinischen Studien, einschließlich unseres Projekts in Antigua, weiterzuentwickeln", sagte Michael Frank, CEO von Revive. Er sagte außerdem: "Wir sind bestrebt, die Wissenschaft über pflanzliche Inhaltsstoffe wie Psilocin und Psilocybin voranzutreiben."

"Mycrodose freut sich, mit HAVN Life sein Bestreben fortzusetzen, den Einsatz von Therapien auf Basis von Psilocybinprodukten pflanzlichen Ursprungs weiterzuentwickeln, indem die Verwendung von Psilocybin in der Forschung in den USA erweitert wird. Unsere Genehmigung der DEA für den legalen Vertrieb von Psilocybin zu genehmigten Forschungszwecken hilft uns dabei, die Verwendung dieser Schedule-I-Substanz durch von der DEA lizenzierte Universitäten, CROs und andere Institutionen in den USA zu vereinfachen", sagte Chad Conner, Chief Executive Officer von Mycrodose Therapeutics. "Wir wünschen Revive Therapeutics und der University of Wisconsin-Madison weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung ihrer klinischen Studien zur Erforschung von Therapien", fügt er hinzu.

Revive Therapeutic Ltd. ist ein Biowissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für seltene Erkrankungen und Infektionskrankheiten gerichtet ist. Mit der Übernahme von Psilocin Pharma Corp. und der Weiterentwicklung seines neuartigen oral-dünnen Filmverabreichungssystems für psychedelische Wirkstoffverbindungen arbeitet Revive an der Entwicklung von Therapeutika auf Basis von Psilocybin für psychische Erkrankungen und Missbrauchsstörungen.

Mycrodose ist eines der wenigen US-Pharmaunternehmen, die von der United States Drug Enforcement Agency (die "DEA"), dem State of California Attorney General's Research Advisory Board und der US Food & Drug Administration (die "FDA") für die Erforschung und Entwicklung von acht Schedule-I- und -III-Wirkstoffverbindungen zugelassen wurden. Darüber hinaus hat die DEA Mycrodose die Genehmigung erteilt, die kontrollierten Substanzen Psilocybin und Psilocin zu importieren und zum Wiederverkauf an zugelassene Organisationen für klinische Studien, Forschung und Entwicklung sowie zu analytischen Zwecken zu vertreiben.

Der Geschäftsbetrieb von HAVN Life in Jamaika wird über strategische Partnerschaften mit Hypha Wellness und P.A. Benjamin Manufacturing Company bewerkstelligt. Diese Firmen stellen die Anbau- und Verarbeitungsanlagen für psilocybinhaltige Pilze zur Verfügung.

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das die standardisierte Extraktion psychedelischer Verbindungen für die Forschung als potenzielle Wirkstoffe, die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte und innovative Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette von standardisierten, natürlich gewonnenen psychedelischen Verbindungen für die Forschung entwickelt, um die Zukunft der modernen Medizin zu definieren. HAVN Life bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion unterstützen und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Über Revive Therapeutics Ltd.

https://revivethera.com/ ist ein Biowissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für Infektionskrankheiten und seltene Erkrankungen gerichtet ist, und priorisiert die Entwicklung von Arzneimitteln, um von den unterschiedlichen regulatorischen Anreizen der FDA zu profitieren, wie etwa von den Bezeichnungen Orphan Drug, Fast Track, Breakthrough Therapy oder Rare Pediatric Disease. Zurzeit erforscht das Unternehmen die Anwendung von Bucillamin für die potenzielle Behandlung von Infektionskrankheiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf schwerer Grippe und COVID-19 liegt. Mit der Übernahme von Psilocin Pharma Corp. treibt Revive die Entwicklung von Therapeutika auf Basis von Psilocybin für unterschiedliche Krankheiten und Störungen voran. Der Schwerpunkt des pharmazeutischen Cannabinoidportfolios von Revive liegt auf seltenen Entzündungskrankheiten und das Unternehmen erhielt von der FDA den Status eines Orphan-Arzneimittels für die Anwendung von Cannabidiol (CBD) zur Behandlung von Autoimmunhepatitis (Lebererkrankung) sowie von Ischämie und Reperfusionsschäden bei Organtransplantationen.

Über Mycrodose Therapeutics Inc.

Mycrodose Therapeutics Inc. ist ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen mit Firmensitz in San Diego (Kalifornien), das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisiert hat, bei denen von der DEA als Schedule I- & III klassifizierte Wirkstoffe sowie andere Wirkstoffe zur Behandlung von Krebserkrankungen, psychischen Störungen und neurodegenerativen Erkrankungen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen ist der Meinung, dass seine durch geistiges Eigentum geschützte Sustained Microdosing Technology eine intelligentere und sicherere Methode zur Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen an Patienten aller Altersgruppen darstellt und ein erweiterbares und skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über den Kaufauftrag für natürlich gewonnenes Psilocybin von Revive (der "Kaufauftrag"), den Export von natürlich gewonnenem GMP-Psilocybin-Extrakt aus der Anlage des Unternehmens in Jamaika in die U. USA durch Mycrodose (die "Ausfuhr") und die Lieferung des natürlich gewonnenen GMP-Psilocybin-Extrakts an die UW-Madison, damit die UW-Madison Forschungs- und Formulierungsarbeiten durchführen kann (die "Lieferung und Verwendung"), das Geschäft von Revive, die Produkte und die Zukunft des Geschäfts von Revive und die Zukunft des Geschäfts von Mycrodose sowie das Geschäft, die Produkte und die Zukunft des Geschäfts des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, unter anderem das Risiko, dass die Bestellung nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, das Risiko, dass die Ausfuhr nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, das Risiko, dass die Lieferung und Nutzung nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, das Risiko, dass die Produkte und der Plan von Revive von den Angaben in dieser Pressemitteilung abweichen und dass Revive nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen, Risiken, dass die Produkte und Pläne von Mycrodose von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und Mycrodose möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet zu verwirklichen, und Risiken, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet zu verwirklichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

