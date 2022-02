Die Angriffe in der Ukraine haben die Märkte im Griff. Was hilft dabei, sich nicht von den eigenen Emotionen leiten zu lassen und trotzdem von den Trends zu profitieren? Fassungslosigkeit und Ohnmachtsgefühle machen sich breit, während wir in den Schlagzeilen von den ersten russischen Truppen auf ukrainischem Boden lesen. Schockwellen rollen auch über Finanzplätze weltweit. Die Situation ist unkalkulierbar, die Kurse hoch volatil. Asiatische und US-amerikanische Börsen vermeldeten schon in der Nacht Verluste. Der russische RTS-Index fiel zwischenzeitlich um fast...

Den vollständigen Artikel lesen ...