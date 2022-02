Berlin (ots) -Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, hat den russischen Angriff auf die Ukraine im ARD-Mittagsmagazin scharf verurteilt.Er kündigte an, dass Deutschland die Nato-Staaten, die in den Krisenregionen liegen, militärisch unterstützen werde und stellte schnelle Hilfe für die Ukraine in Aussicht: "Wir haben bislang nur ausgeschlossen, dass wir keine tödlichen Waffen in die Ukraine liefern. Aber alles andere, was wir zur Verfügung stellen können, das sollten wir jetzt auch schnell und unbürokratisch tun."Damit meint der SPD-Politiker vor allem humanitäre Hilfe: "Das sind Aufnahmen von Geflüchteten, das ist aber auch die Frage, wie wir dem Schutzbedürfnis der Ukrainerinnen und Ukrainer Rechnung tragen können. Und zuletzt müssen wir natürlich auch dazu beitragen, dass die Ukraine wirtschaftlich und sozial stabil bleibt in einer solch furchtbar dramatischen Lage."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5155897