Köln (ots) -Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine hat der WDR sein Programm im Hörfunk und Fernsehen geändert und die heutige Live-Übertragung im WDR Fernsehen um 14 Uhr beendet. Diese hatte sich mit dem besonderen Karnevalstag im Angesicht der Ukraine-Krise beschäftigt. Die Ausstrahlung der Stunksitzung heute um 22.15 Uhr sowie alle geplanten Karnevalssendungen im WDR Fernsehen in den kommenden Tagen entfallen.WDR 2 berichtet seit dem Morgen mit halbstündlichen Nachrichten bis in die Nacht. Am Samstag und Sonntag sind einstündige Extraausgaben des Mittagsmagazins (13.00 bis 14.00 Uhr) zusätzlich im Programm geplant. WDR 4 hat bereits am Morgen die Live-Berichterstattung von der Eröffnung des Straßenkarnevals eingestellt. Auch WDR 5 sendet seit 10.30 Uhr halbstündige Nachrichten sowie mehrere Sondersendungen. Um 18 Uhr folgt ein WDR 5 Spezial, ab 20.00 Uhr übernimmt WDR 5 die Tagesschau sowie den ARD-Brennpunkt und informiert sein Publikum ab 22.00 bis 6.00 Uhr kontinuierlich mit der ARD-Infonacht.Das WDR Fernsehen ist um 11.00 Uhr zunächst mit einer Live-Strecke gestartet, die sich mit dem besonderen Karnevalstag im Angesicht der Ukraine-Krise beschäftigt hat. Um 12.45 Uhr wurde eine verlängerte WDR Aktuell Ausgabe von 30 Minuten gezeigt. Mit einem Laufband wurde zudem immer wieder auf die Informationsangebote zum Krieg in der Ukraine hingewiesen. Um 14.00 Uhr hat das WDR Fernsehen die Live-Übertragung beendet.Von 16.00 bis 16.45 Uhr ist ein WDR aktuell geplant. Unsere Korrespondent:innen in der Ukraine und Moskau berichten durchgehend unter anderem im WDR Fernsehen, auf den Hörfunkwellen WDR 2 und WDR 5, bei wdr.de, im Ersten, auf Phoenix und bei tagesschau24.de über die aktuellen Entwicklungen und ordnen die Ereignisse ein.Über weitere aktuelle Programmänderungen in den nächsten Tagen werden wir fortlaufend informieren.