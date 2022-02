Russland hat am Donnerstag eine militärische Invasion in der Ukraine begonnen. Die Finanzmärkte reagieren entsprechend mit Kursrückgängen. Die Experten der Erste Asset Management gehen davon aus, dass die Volatilität in nächster Zeit anhalten wird, wenn die führenden Politiker:innen ihre Reaktion auf die Eskalation abwägen und bekannt geben. In der historischen Betrachtung haben geopolitische Krisen im Allgemeinen nicht verhindert, dass sich die Aktienkurse mittelfristig nach oben bewegt haben, meinen die Experten in einem aktuellen Blog-Beitrag, und betonen auch, dass Abschläge aufgrund geopolitischer Stress-Ereignisse in der Vergangenheit bei gut gestreuten Portfolios keine bleibenden Effekte hatten. Eine rasche Lösung scheint laut ...

