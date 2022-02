Das Währungspaar GBPUSD fiel um 1,6% auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021, während EURUSD am Donnerstag um mehr als 1,50% nachgab, da die Händler in den Safe-Haven-Dollar flüchteten, nachdem Russland einen umfassenden Angriff auf die Ukraine gestartet hatte. Die Aggression Russlands wurde von den USA und ihren Verbündeten verurteilt und es wurden harte Sanktionen in Aussicht gestellt. Der EU-Diplomat sagte, man wolle das größtmögliche Paket schnüren, das auf die Industrie, Exportkontrollen ...

