GESAMT-ROUNDUP 2: Russland beginnt großangelegten Krieg gegen die Ukraine

MOSKAU/KIEW - Es ist Krieg in Europa: Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine großangelegte Militäroperation gegen das Nachbarland - aus der Luft, am Boden und zur See. In einer Fernsehansprache sagte Putin, Russland strebe eine Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine an. Der Kreml behauptete in den vergangenen Jahren immer wieder, 2014 hätten aus dem Ausland gesteuerte "Faschisten" in Kiew einen Staatsstreich herbeigeführt.

ROUNDUP: EU-Staaten einigen sich auf Grundzüge für neues Sanktionspaket

BRÜSSEL - Die EU-Staaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf die Grundzüge des neuen Sanktionspakets gegen Russland verständigt. Angaben aus EU-Kreisen zufolge zielt es auf die Bereiche Energie, Finanzen und Transport ab. Zudem soll es Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben.

Lindner kündigt schmerzhafte Sanktionen an - Alptraum wahr geworden

BERLIN - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Russland nach dem Angriff auf die Ukraine "schmerzhafte Sanktionen" angedroht. Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland werde nicht so fortgesetzt werden können wie vor dem Angriff, sagte er am Donnerstag in Berlin. "Es wird sehr schmerzhafte Einschränkungen in den bilateralen, insbesondere wirtschaftlichen Beziehungen geben." Der FDP-Vorsitzende betonte, Deutschland sei "voll handlungsfähig". Man verfüge zum Beispiel bei der Energieversorgung über Reserven.

USA: Neubauverkäufe sinken deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser zu Jahresbeginn deutlich stärker gefallen als erwartet. Im Januar gaben sie gegenüber dem Vormonat um 4,5 Prozent nach, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat ergibt sich ein Rückgang um 19,3 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Januar 801 000 neue Häuser verkauft. Erwartet wurde ein Wert von 806 000. Im Dezember waren es annualisiert 839 000 Häuser gewesen.

Habeck kündigt Gas- und Kohlereserve an



BERLIN - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland deutlich verringern. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag in Berlin, er werde alles dafür tun, dass Deutschlands Energieversorgung sicher sei. Das bedeute auch, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Dazu plant Habeck auch den Aufbau einer Gas- sowie Kohlereserve.

IfW empfiehlt EU-Fonds zur Stützung von Firmen im Russlandgeschäft

KIEL - Mit Blick auf schärfere EU-Sanktionen gegen Russland schlägt das Kieler Institut für Weltwirtschaft einen EU-Fonds zur gezielten Unterstützung von im Russlandgeschäft besonders exponierten Unternehmen vor. Weil die negativen Rückwirkungen der Sanktionen angesichts der gesamtwirtschaftlich insgesamt überschaubaren Bedeutung Russlands für die EU "ungleich verteilt sein" werden, wäre solch eine Lösung "ratsam", schrieb der IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths am Donnerstag.

USA: Wirtschaft wächst im Herbst etwas stärker als gedacht

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist im Herbst stärker gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal annualisiert um 7,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA hat sich die Lage am Arbeitsmarkt stärker als erwartet verbessert. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 17 000 auf 232 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 235 000 Anträge gerechnet.

Deutsche Industrie erschüttert über Russlands Angriff auf die Ukraine

BERLIN - Die deutsche Industrie hat sich erschüttert gezeigt über den Überfall Russlands auf die Ukraine. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, erklärte am Donnerstag: "Wir verurteilen den Überfall auf die Ukraine auf das Schärfste. Wir fordern Präsident Putin eindringlich auf, sich an internationales Recht zu halten und die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen."

