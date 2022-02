Bonn (ots) -Aufgrund der aktuellen Ereignisse nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sendet phoenix in der Nacht durchgehend bis Freitagfrüh und übernimmt um 5.30 Uhr das ZDF-Morgenmagazin.Hier die Änderungen im Einzelnen:Derzeit:phoenix vor ort: Live-Sonderprogramm mit Entwicklungen und Reaktionen zum Überfall auf die Ukraine18:30 Uhr Live-Sonderausgabe phoenix runde: Putins Krieg - Angriff auf die UkraineAnke Plättner diskutiert mit:Marieluise Beck, Zentrum Liberale Moderne,Elmar Brok, CDU, ehem. Außenpolitiker,Markus Kaim (Stiftung Wissenschaft und Politik),Prof. Johannes Varwick, Experte für internationale Beziehungen20.00 Uhr Tagesschau mit Gebärde20.15 Uhr Dokumentation: Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion21.30 Uhr Dokumentation: Glück oder Unglück? - Das Ende der Sowjetunion vor 30 Jahren21.45 Uhr heute-journal mit Gebärde22.30 Uhr phoenix runde live: Putin greift an - Was wird aus der Ukraine?23.15 Uhr phoenix vor ort: Live-Sondersendung zur aktuellen Lage nach Überfall Russlands auf die UkraineFreitag, 25. Februar 2022:00.00 Uhr phoenix runde live: Putin greift an - Was wird aus der Ukraine?Anke Plättner diskutiert mit:Klaus von Dohnanyi, SPD, ehem. Reg. Bürgermeister Hamburg,Agnieszka Brugger, B90/Grüne, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bundestag,Liana Fix, Historikerin und Politikwissenschaftlerin, German Marshall Fund,Alan Posener, Freier Journalist00.45 Uhr phoenix vor ort: Sondersendung zur aktuellen Lage nach Russlands Überfall auf die Ukraine5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin8.00 Uhr phoenix vor ort: Aktuelle Entwicklungen und Reaktionen zum Überfall Russlands auf die UkrainePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5155952