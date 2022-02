Der Bundesrat verzichtet vorerst auf eigene Sanktionen gegen Moskau nach Russlands Einmarsch in die Ukraine.Bern - Bundespräsident Ignazio Cassis hat am Donnerstagnachmittag im Namen des Gesamtbundesrats den russischen Einmarsch in die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. «Russland hat das Völkerrecht massiv verletzt.» Cassis, der zwischen der ausserordentlichen Bundesratssitzung und einer OSZE-Krisensitzung kurz vor die Medien trat, bedauerte den militärischen Konflikt auf europäischem Boden.

