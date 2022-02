FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelbergcement von 81 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen für den Baustoffkonzern angesichts der geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Außerdem berücksichtigte er wegen der Russland-Sanktionen einen fünfprozentigen Risikoabschlag in seinem Bewertungs-Modell. Infrastrukturprogramme und die Dynamik im Wohnungsbau sollten 2022 aber für ein solides Volumen-Wachstum sorgen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 16:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 16:52 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

