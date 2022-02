Die Lage in der Ukraine wird immer dramatischer. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in den Ost-Teil machen nun sogar Gerüchte über einen Angriff auf Kiew die Runde. Der weltgrößte Gasproduzent Gazprom ist an der Börse einer der größten Verlierer dieser neuen Eskalationsstufe. Denn die unzähligen Sanktionen treffen den russischen Energiekonzern bis ins Mark!

So fallen die Kurse heute quasi ins Bodenlose, wobei sich die Talfahrt den gesamten Tag über noch beschleunigt. Nachdem die Aktie schon in den vergangenen fünf Tagen rund 30 Prozent an Wert einbüßen musste, sehen wir heute einen echten Crash. Zeitweise lagen die Verluste bei fast 40 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...