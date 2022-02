Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ad Hoc-Mitteilung laut Art. 53 KR - Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG wird wie geplant erneuert



24.02.2022 / 17:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



24. Februar 2022 Ad Hoc-Mitteilung laut Art. 53 KR Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG wird wie geplant erneuert Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad Hoc-Mitteilung laut Art. 53 Kotierungsreglement mit, dass es im Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG zu zwei personellen Änderungen kommt. Diese erfolgen im Rahmen der ordentlichen Nachfolgeplanung. Für die Nachfolge der zurücktretenden Verwaltungsräte Thomas Bieger und Peter Baumann schlägt der Verwaltungsrat Catherine Mühlemann und Thomas Ruoff vor. Wie bereits am 2. September 2020 kommuniziert, soll Verwaltungsrat Heinz Karrer das Amt des Verwaltungsratspräsidenten von Thomas Bieger übernehmen. Mit Blick auf die Realisierung des Generationenprojekts V-Bahn war die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Jungfraubahn Holding AG über die letzten Jahre stabil gehalten worden. Deshalb war auch die früher bestehende maximale Amtsdauer von zwölf Jahren für diese Zeit ausgesetzt. Diese Amtsdauerbegrenzung gilt nun wieder, weshalb nebst dem bereits bekannten Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Thomas Bieger auch Verwaltungsrat Peter Baumann auf die Generalversammlung vom 16. Mai 2022 zurücktritt. Für die Nachfolge der zurücktretenden Verwaltungsräte Thomas Bieger und Peter Baumann schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung Catherine Mühlemann und Thomas Ruoff vor. Catherine Mühlemann Die 55-jährige Catherine Mühlemann ist selbständige Unternehmerin und Verwaltungsrätin bei verschiedenen Unternehmen. So sass sie von 2006 bis 2019 im Verwaltungsrat der Swisscom AG. Ihre berufliche Laufbahn startete Mühlemann 1994 beim Schweizer Fernsehen. 2001 wurde sie zum CEO von MTV Central Europe ernannt, einem Unternehmen der VIACOM AG, einem der grössten Medien- und Unterhaltungskonzerne der Welt. 2005 wurde sie Vorstandsvorsitzende der VIVA Media AG. 2008 verliess Mühlemann VIACOM und wurde Partnerin den Andmann Media Holding GmbH, einer Investitions- und Beratungsgesellschaft für internationale Medienkonzerne. Seit 2017 ist sie zudem Vizepräsidentin von Schweiz Tourismus. Mühlemann wohnt in Interlaken und ist Mutter zweier Kinder. Thomas Ruoff Der 46-jährige Thomas Ruoff ist Eidg. Dipl. Sanitär-Installateur. Er ist seit 1998 Inhaber und Geschäftsführer der A. Ruoff AG in Grindelwald. Er führt den Betrieb, der 1898 als Spenglerei- und Installationsgeschäft gegründet wurde, in vierter Generation. Im Laufe der Zeit wurde der Betrieb mit den Sparten Heizungsinstallationen, Flachdacharbeiten sowie Kanalreinigungen erweitert. Seit 2004 ist Ruoff Mitglied des Vorstands der FDP Grindelwald, seit 2016 ist er im Gemeinderat Grindelwald für das Ressort Hochbau und Planung verantwortlich. Von 2021 bis 2023 amtet er zudem als Gemeinde-Vizepräsident von Grindelwald. Ruoff ist nebenamtlich auch als Fluglehrer bei Swissheli-copter tätig. Er wohnt in Grindelwald und ist Vater zweier Kinder. Link: https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/ad-hoc-mitteilung-gemaess-art-53-kr/

Medienanfragen:



Prof. Dr. Thomas Bieger, VR-Präsident JBH, +41 (0)79 681 55 49 (Donnerstagabend bis 19.00 Uhr, Freitagmorgen von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr erreichbar) Kathrin Naegeli, Leiterin Corporate Communications: +41 (0)79 222 53 10

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Ad Hoc-Mitteilung laut Art. 53 KR - Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG wird wie geplant erneuert

Ende der Ad-hoc-Mitteilung