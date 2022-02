Russlands Militäroffensive gegen die Ukraine hat den Aktienmärkten am Donnerstag einen weiteren schweren Schlag versetzt. Der DAX ging auf Talfahrt und fiel zwischenzeitlich unter die nächste Tausendermarke von 14 000 Punkten. Am Ende eines von hohen Handelsumsätzen begleiteten Tages büßte der deutsche Leitindex 3,96 Prozent auf 14 052,10 Punkte ein. Im Tagestief war der Dax sogar um 5,6 Prozent abgesackt auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Der MDAX der mittelgroßen Werte rutschte am Handelsende ...

