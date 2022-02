Der russische Angriff auf die Ukraine versetzt Anleger weltweit in Panik. Sie warfen am Donnerstag Aktien in hohem Bogen aus ihren Depots und flohen in "sichere Häfen" wie GoldXAU= und Staatsanleihen. Dax.GDAXI und EuroStoxx50.STOXX50E brachen so stark ein wie zuletzt beim Börsen-Crash vom März 2020. Beim bislang größten Börsenkrach der Nachkriegszeit am 19. Oktober 1987, als Spekulationen auf Zinserhöhungen den Dow-Jones-Index.DJI an der Wall Street ...

