WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will sich an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr MEZ in einer Ansprache zu Russlands Angriff auf die Ukraine äußern. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Ursprünglich war der Auftritt eine Stunde früher angesetzt gewesen. Einen Grund für die Verzögerung nannte die US-Regierungszentrale nicht.

Biden hatte bereits kurz nach Beginn der Militäroffensive von einem "ungerechtfertigten Angriff" und einem "vorsätzlichen Krieg" gesprochen, den Russland angezettelt habe. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür "zur Rechenschaft ziehen".

Am Donnerstagmorgen (Orszeit) hatte Biden zunächst mit seinem Nationalen Sicherheitsrat über die Lage in der Ukraine beraten. Im Anschluss kam er mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu einer Videoschalte zusammen, um über die militärische Eskalation zu diskutieren und sich über das weitere Vorgehen abzustimmen. Deutschland führt in der Runde derzeit den Vorsitz./jac/DP/he