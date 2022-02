Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Angriff auf Ukraine belastet Dax schwer Russlands Militäroffensive gegen die Ukraine hat den Aktienmärkten am Donnerstag einen weiteren schweren Schlag versetzt. Der Dax ging auf Talfahrt und fiel zwischenzeitlich unter die nächste Tausendermarke von 14 000 Punkten. weiterlesen International Biden spricht um 18.30 Uhr zu Russlands Angriff auf Ukraine US-Präsident Joe Biden will sich an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...