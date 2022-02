Nächste Woche startet der DC-Blockbuster "The Batman" auch in deutschen Kinos. In der Google-Suche kommt der dunkle Ritter bereits jetzt zum Einsatz. Das geht so. In der Google-Suche auf dem Desktop und auf dem Smartphone wird seit jüngstem bei einer Suchanfrage nach "Bruce Wayne", "Gotham City" oder "Bat Signal" der schwenkbare Scheinwerfer, der Bruce Wayne in Gotham City darüber informiert, dass sein Einsatz erforderlich ist, als animiertes GIF angezeigt. Der Suchbegriff "Batman" funktioniert übrigens nicht in dieser Weise. Browserübergreifendes ...

