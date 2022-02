Die CPI hat bis zum Ende der Annahmefrist in Summe 7.125.335 Immofinanz-Aktien angedient bekommen. Dies entspricht einer Beteiligung von ca. 5,15 Prozent am Grundkapital. Darüber hinaus wurde das Angebot in Bezug auf 54 Wandelschuldverschreibungen 2024 angenommen, was einem Gesamtnennbetrag von 2024 Wandelschuldverschreibungen von 5.400.000 Euro entspricht. Mit den bereits davor gehaltenen Anteilen verfügt die CPI somit über ca. 53,33 Prozent am Grundkapital der Immofinanz. Gemäß § 19 Abs 3 ÜbG verlängert sich die Annahmefrist für alle Wertpapierinhaber, die das Angebot noch nicht angenommen haben, um drei Monate ab Bekanntgabe des Ergebnisses. Die weitere Annahmefrist beginnt somit am 28. Februar 2022 und dauert bis (einschließlich) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...