ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Die Afrikanische Union (AU) hat Russlands Krieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. Im Interesse des weltweiten Friedens fordere die AU einen unverzüglichen Waffenstillstand und die Aufnahme diplomatischer Gespräche zwischen beiden Parteien, hieß es am Donnerstag am Sitz der AU in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba.

Russland und potenziell weitere Beteiligte müssten das internationale Völkerrecht wie auch das Territorialgebiet und die Souveränität der Ukraine respektieren. Auch das mit Russland im Brics-Staatenbund verbandelte Südafrika schloss sich diesen Forderungen an und forderte weiterhin Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu beenden.

Zur Staatenorganisation Brics gehören neben Russland und Südafrika auch Brasilien, Indien und China. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk angeordnet./rek/los/DP/zb