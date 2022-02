Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges/Finanzierung

Leclanché gibt ein wichtiges Update zum Geschäftsverlauf bekannt



24.02.2022 / 19:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Leclanché gibt ein wichtiges Update zum Geschäftsverlauf bekannt - Das Unternehmen bestätigt, dass es von SEFAM[1] einen Überbrückungskredit in Höhe von CHF 20,4 Millionen erhalten hat, um den Geschäftsbetrieb bis zum Abschluss der beabsichtigten Fusion von Leclanché E-Mobility S.A. mit einer in den USA börsennotierten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), wie am 23. Dezember 2021 angekündigt, sicherzustellen. - SEFAM hat ausserdem zugestimmt, CHF 40 Millionen ihrer Darlehen nachrangig zu behandeln, um die negative Eigenkapitalposition des Unternehmens bis Ende 2021 und bis Mai/Juni 2022 zu beheben, wenn die Fusion von Leclanché E-Mobility S.A. mit der SPAC voraussichtlich abgeschlossen sein wird. - Die angespannte Liquidität und die Unterbrechung der globalen Lieferketten wirken sich weiterhin auf die Zell- und Systemproduktion aus, wodurch Lieferungen an Kunden kurzfristig erheblich reduziert werden. - In Vorbereitung auf die erwartete Fusion von Leclanché E-Mobility S.A. mit der SPAC strukturiert das Unternehmen sein Betriebsmodell um. Der derzeitige CFO hat sich entschieden, das Unternehmen in den kommenden Monaten zu verlassen. - SEFAM hat eine Investition von bis zu USD 50 Millionen in die PIPE[2] zugesagt, um die geplante Fusion zu unterstützen. - Es gibt weiterhin positive geschäftliche Entwicklungen, die zu neuen und wiederkehrenden Aufträgen von Kunden weltweit führen. Im Vergleich zur Ankündigung im Juni 2021 ist der seit Jahresbeginn vertraglich vereinbarte Umsatz3 im Bereich eTransport (jetzt Leclanché E-Mobility) um 38% auf USD 477 Millionen gestiegen. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 24. Februar 2022 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gibt heute ein wichtiges Geschäftsupdate. Sicherstellung einer anhaltend starken Unterstützung durch den Hauptaktionär SEFAM Das Unternehmen dankt SEFAM für die kontinuierliche Unterstützung und Investition in dieser Phase der Transformation. - SEFAM hat der Gesellschaft einen Überbrückungskredit in Höhe von CHF 20,4 Millionen gewährt, der es ihr ermöglicht, ihren Betrieb bis zum Abschluss der beabsichtigten Fusion von Leclanché E-Mobility S.A. mit der SPAC sicherzustellen, wie am 23. Dezember 2021 angekündigt. - Obwohl der Überbrückungskredit sehr hilfreich ist, bleibt die Liquiditätslage angespannt, was von Zeit zu Zeit zu Zahlungsverzögerungen bei den Lieferanten führt. Daher setzt das Unternehmen seine Bemühungen fort, weitere Mittel zu beschaffen, um diese Situation zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beheben. - Die Vereinbarung mit SEFAM Darlehen in der Höhe von CHF 40 Mio. nachrangig zu behandeln, ist sehr hilfreich, um dem Unternehmen ein positives Eigenkapital zu sichern, sowohl um die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 abzuschließen als auch um den Fusionsprozess zu erleichtern. Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Wir schätzen den von SEFAM gewährten Überbrückungskredit sehr. Das Unternehmen ist in Gesprächen mit anderen Investoren/Kreditgebern, um sein Betriebskapital aufzustocken. In der Zwischenzeit möchte ich meinen aufrichtigen Dank für das Verständnis unserer Hauptlieferanten aussprechen, wenn einige Zahlungen bedauerlicherweise von Zeit zu Zeit verspätet sind. Dank des Überbrückungskredits und der laufenden Kapitalerhöhung ist das Unternehmen zuversichtlich, alle fälligen Zahlungen in den kommenden Monaten auf ein normales Niveau zu bringen. Wir freuen uns darauf, unsere Geschäftsbeziehungen in den kommenden Monaten noch weiter zu stärken, wenn die laufende Fusion abgeschlossen ist."

Umsetzung des neuen Betriebsmodells Im Anschluss an die Ankündigung vom 23. Dezember 2021 bezüglich der Ausgliederung des eTransport-Geschäfts in eine neue schweizerische juristische Person Leclanché E-Mobility S.A. und deren beabsichtigte Fusion mit einer in den USA kotierten SPAC, hat der Verwaltungsrat ein neues Betriebsmodell für das Tagesgeschäft genehmigt, um einen reibungslosen Übergang zum Zeitpunkt der Fusion zu gewährleisten und die Entwicklung eines fokussierten Wachstumsplans für alle Geschäftsbereiche innerhalb der Leclanché SA Gruppe zu ermöglichen. Zwei unabhängige operative Einheiten sind: 1. Leclanché S.A., die sich auf stationäre Energiespeicherlösungen und Spezialbatteriesysteme konzentriert; 2. Leclanché E-Mobility S.A. mit Fokus auf das eTransport-Geschäft. Unabhängig von der oben erwähnten Umstrukturierung hat der Finanzvorstand Hubert Angleys beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Er wird für eine gewisse Zeit im Unternehmen bleiben, um den Abschluss der Rechnungsprüfung für das Jahr 2021 sowie eine reibungslose Übergabe und Implementierung der neuen Organisation zu gewährleisten. Das Unternehmen hat Fabrizio Pauletti als Interims-CFO bis zum Abschluss der Fusion ernannt. Er wird während dieser Übergangsphase eng mit Hubert zusammenarbeiten. Fabrizio Pauletti hat sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel abgeschlossen und promoviert und ist zertifizierter Finanzanalyst und Portfoliomanager (CIIA). Er war als Verwaltungsratsmitglied in verschiedenen Unternehmen des Finanz- und Industriesektors tätig. Er ist Dozent für Corporate Finance an der Controller Akademie in Basel und Zürich. Dr. Lluís M. Fargas wird als Leiter des Ausschusses für Audit und Risikomanagement den Interim-CFO während des Fusionsprozesses unterstützen und anleiten. Stefan Müller, Präsident des Verwaltungsrates von Leclanché, sagte: "Ich möchte Hubert Angleys für all seine Beiträge und seine harte Arbeit zur Förderung des Wachstums des Unternehmens in den letzten sechs Jahren danken. Sein Engagement und seine Professionalität waren ein grosser Gewinn für das Unternehmen, und ich wünsche ihm viel Erfolg in seinem neuen beruflichen Umfeld. Ich möchte ihm auch meinen herzlichen Dank für die Protokolle aller Vorstandssitzungen und Anrufe aussprechen, die er als Sekretär des Vorstands geduldig erledigt hat." Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Hubert Angleys war von unschätzbarem Wert für die Entwicklung des Geschäfts der neuen Leclanché. Er ist ein großartiger Geschäftspartner und Kollege gewesen. Ich habe gerne mit ihm zusammengearbeitet und schätze seine Integrität und seine Multitasking-Fähigkeiten sehr. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen." Gute Fortschritte beim SPAC-Prozess, wenn auch mit einigen Wochen Verzögerung In unserer Ankündigung vom 23. Dezember 2021 hatten wir erwähnt, dass wir mit der Bekanntgabe der endgültigen Fusion bis Mitte Februar 2022 rechnen. Die Due-Diligence-Prüfung durch die SPAC ist noch nicht abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass dieser Prozess innerhalb von sechs bis acht Wochen abgeschlossen sein wird. Daher erwarten wir, dass die endgültige Fusion bis Ende April 2022 bekannt geben werden kann. Wir möchten noch einmal betonen, dass das SPAC-Verfahren, obwohl es sich verzögert, gut läuft. Die äusserst wichtige Unterstützung unseres größten Aktionärs, der bis zu USD 50 Mio. in die PIPE investiert, wird den Betrag im SPAC-Treuhandfonds erheblich ergänzen und dem fusionierten Unternehmen die höchstmögliche Nettobargeldzufuhr sichern.

Anhaltende Kundengewinne und starke Wachstumsdynamik Ungeachtet der anhaltenden Probleme in der Lieferkette macht das Unternehmen weiterhin Fortschritte bei der Gewinnung neuer Kunden weltweit. Das Unternehmen freut sich über einen erneuten Auftrag von einem führenden Zug- und Lokomotivbetreiber in Nordamerika. Dies bestätigt einmal mehr den wettbewerbsfähigen und differenzierten Wert der Leclanché-Produkte und Lösungen und vor allem das entscheidende Vertrauen der Kunden. - Der kumulierte Auftragsbestand der Leclanché-Gruppe beläuft sich seit Jahresbeginn auf über USD 51 Millionen; davon entfallen USD 33 Millionen oder 62% auf Leclanché E-Mobility. Weitere Informationen erhalten Sie unter info@leclanche.com oder unter www.leclanche.com.



Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung- das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist in drei Geschäftseinheiten organisiert: Energiespeicherlösungen, e-Mobilität und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte Medien Schweiz / Europa:



Thierry Meyer



T: +41 (0) 79 785 35 81



E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Medien Nordamerika:



Henry Feintuch / Ashley Blas



T: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713



E-Mail: leclanche@feintuchpr.com





Medien Deutschland:



Christoph Miller



T: +49 (0) 711 947 670



E-Mail: leclanche@sympra.de Ansprechpartner für Investoren:



Anil Srivastava / Hubert Angleys



T: +41 (0) 24 424 65 00



E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

[1] SEFAM bedeutet: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund und AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - R&D Sub-Fund, zusammen mit STRATEGIC EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, STRATEGIC EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund ((auch Energy Storage Invest genannt) und, da alle diese Fonds zusammen der Hauptaktionär von Leclanché sind, im Folgenden als "SEFAM" bezeichnet. [2] Private Investitionen in öffentliches Beteiligungskapital - sie ergänzen das auf dem Treuhandkonto der SPAC gehaltene Kapital. 3 Vertraglich vereinbarter Umsatz: nicht gewichteter Auftragsbestand und Rahmenlieferverträge einschließlich: bestehende Aufträge; zugesagte Geschäftsmöglichkeiten einschließlich erwarteter Abrufe aus Rahmenlieferverträgen (Long Term Supply Agreement - LTSA, MOU, LOI, allgemeine Geschäftsbedingungen); und zugesagte einmalige Kundenprojekte mit oder ohne Rahmenvertrag.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Leclanché gibt ein wichtiges Update zum Geschäftsverlauf bekannt

Ende der Ad-hoc-Mitteilung