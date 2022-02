WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden Sanktionen gegen Russlands zweitgrößte Bank angekündigt. VTB Bank und weitere russische Kreditinstitute würden damit vom US-Finanzmarkt und Geschäften in US-Dollar ausgeschlossen, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus./jbz/DP/he