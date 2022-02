Für Sonic-Fans gibt es die neuen Sammlerstücke schon vor der Veröffentlichung des Films

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) und Disguise, Inc. kündigten heute eine neue Reihe von Spielwaren und Kostümen an, die im Frühjahr 2022 zur Premiere des Spielfilms Sonic the Hedgehog 2 von Paramount Pictures erscheinen werden. Die neue Merchandise-Linie von JAKKS wird rechtzeitig zum weltweiten Kinostart des Films Actionfiguren, Spielsets, Fahrzeuge, Plüschtiere und andere Sammlerstücke umfassen. Disguise, die Kostümsparte von JAKKS Pacific, wird außerdem Kostüme und Accessoires gestalten und herstellen, die von den Charakteren aus Sonic the Hedgehog 2 inspiriert wurden und die für Fans in diesem Herbst erhältlich sein werden.

"JAKKS Pacific ist stolz darauf, die Veröffentlichung des neuen Kinofilms Sonic the Hedgehog 2 mit einer völlig neuen Serie von Sammlerstücken zu feiern, die an das nächste große Abenteuer des Blauen Farbklecks (Blue Blur) erinnern", sagte Craig Drobis, Senior Vice President des Bereichs Marketing bei JAKKS Pacific, Inc. "Mit neuen Serien von Sammelfiguren, coolen neuen Spielsets, Plüschtieren in verschiedenen Größen und einem völlig neuen funkgesteuerten Sonic Speed RC ist für jeden Sonic-Fan und Sammler etwas dabei."

"Wir haben eine so großartige Reaktion der Fans auf die ‚Sonic the Hedgehog'-Produkte von JAKKS Pacific erlebt und freuen uns, die Zusammenarbeit mit ihnen fortzusetzen, um Sonic the Hedgehog 2 zu feiern", sagte Alex Gomez, Director des Bereichs Licensing Partnerships für Sonic the Hedgehog. "Wir hoffen, dass die Fans des Blauen Farbklecks die Kollektion als Zeichen unserer Wertschätzung sehen und mit den Produkten über Jahre hinweg unvergessliche Sonic-Erlebnisse gestalten werden."

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Sonic und JAKKS die folgenden neuen Merchandise-Artikel auf den Markt bringen:

Figuren Eine völlig neue Reihe von 4-Zoll-Figuren mit Dr. Robotnik, Sonic, Tails und Knuckles wird im Handel erhältlich sein. Diese Figuren im Stil des Films verfügen über 11 Gelenkpunkte für individuell anpassbare Posen sowie ein einzigartiges Accessoire aus dem Film. Diese erste Serie, die für Kinder ab 3 Jahren geeignet ist, wird nicht lange erhältlich sein!

Plüschtiere Das 9-Zoll-Plüschsortiment basiert auf den beliebtesten Figuren aus dem Film. Diese superweichen und kuscheligen Plüschtiere gibt es als Sonic, Tails und Knuckles. Die Plüschtiere sind für Kinder ab 3 Jahren geeignet und werden in diesem Frühjahr im Handel und online erhältlich sein. Zusätzlich wird in diesem Frühjahr exklusiv bei Target ein neues 13-Zoll Sonic-Plüschtier erhältlich sein. Dieses große Plüschtier ist superweich und kuschelig in der Hand. Das 13-Zoll Sonic-Plüschtier ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird im Einzelhandel erhältlich sein.

Sonic Speed RC Set Mit dem neuen Sonic Speed RC können Fans die Handlung von Sonic the Hedgehog 2 nachspielen. Dieses Set enthält einen kultigen ringförmigen Controller für die Vorwärtsbewegung, Drehungen und Wirbelaction. Das ferngesteuerte Spielzeug leuchtet auf, wenn der Turbomodus für einen zusätzlichen Schub gewählt wird. Die 6 Zoll große Sonic-Gelenkfigur ist herausnehmbar. Dieses tolle ferngesteuerte Spielzeug ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Handel erhältlich sein.

nachspielen. Dieses Set enthält einen kultigen ringförmigen Controller für die Vorwärtsbewegung, Drehungen und Wirbelaction. Das ferngesteuerte Spielzeug leuchtet auf, wenn der Turbomodus für einen zusätzlichen Schub gewählt wird. Die 6 Zoll große Sonic-Gelenkfigur ist herausnehmbar. Dieses tolle ferngesteuerte Spielzeug ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Handel erhältlich sein. Kostüme und Zubehör Disguise hat eine Reihe von Sonic the Hedgehog 2 -Kostümen und -Zubehör in den Größen für Kleinkinder, Kinder und Erwachsene sowie eine Kleiderversion von Sonic und ein Zubehörset für Kinder entwickelt. Alle Stile sind in diesem Herbst in den Geschäften und online erhältlich. Toddler Der Sonic the Hedgehog 2 -Toddler umfasst einen superweichen Overall mit weißen Ärmelbündchen. Ergänzen Sie das Kostüm mit der supercoolen, weichen Kopfbedeckung mit Sonics charakteristischen Stacheln und einem angebrachten Visier aus durchsichtigem Vinyl, das oben oder unten getragen werden kann! Basiskostüm Sonic Basic ist ein sehr bequemes Jumpsuit-Kostüm mit Kapuze, mit dem Sie genau wie Sonic aussehen werden! Das Material ist superweich und verfügt über eine Kapuze mit den steifen Filzohren und den klassischen Sonic-Stacheln. Klassische Kostüme Sonic und sein Freund Tails sind beide in einer klassischen Variante erhältlich. Beide Kostüme bestehen aus einem bequemen Kapuzenoverall aus samtigem nerzartigen Material mit plastischen Ohren, gestickten Augen und Stacheln für Sonic und einem Haarschopf für Tails. Tails verfügt über angebrachte dreidimensionale Schweife auf dem Rücken! Sonic Kleiderkostüm Disguise hat außerdem eine Kleiderversion für Sonic entworfen. Dieses superweiche Kostüm mit blitzförmigen Elementen am Rockteil wird mit einem Paar Handschuhe und einem niedlichen Stirnband mit Sonics charakteristischen Stacheln und Ohren geliefert! Sonic Deluxe Kostüm Dieser superweiche Overall mit abnehmbarem Schwanzteil verfügt über eine detailreiche Sonic-Kopfbedeckung mit aufgesetzten Ohren und aufblasbaren Stacheln, um diesem Kostüm ein echtes Film-Feeling zu verleihen. Die mitgelieferten Sonic-Handschuhe machen den Look komplett! Sonic Accessoire-Kit für Kinder Das Accessoire-Kit enthält eine Kopfbedeckung mit Ohren, aufblasbare Stacheln, Handschuhe und ein Paar rote Schuhüberzüge aus Schaumstoff mit Blitzen! Kombinieren Sie dieses Set mit einem blauen Hemd und einer Jeans für Ihren lässigen Sonic-Look. Sonic Unisex-Jumpsuit für Erwachsene Ein extrem weicher, samtiger, nerzartiger Overall mit Kapuze und Sonics charakteristischen Stacheln und plastischen Ohren. Ziehen Sie dazu ein Paar rote Turnschuhe an und Sie sind bereit, sich im Handumdrehen einen Weg durch jede Party zu bahnen. Jumpsuits mit Kapuze Disguise bringt im Vereinigten Königreich und den USA außerdem zwei "Fancy Dress"-Varianten für Tails und Sonic auf den Markt. Diese bequemen Jumpsuits mit Kapuze verfügen über steife Filzohren und die klassischen Stacheln von Sonic. Aufgenähte Schwanzteile auf dem Rücken verleihen dem Tails-Kostüm einen authentischen Look.

Alle Stile sind in diesem Herbst in den Geschäften und online erhältlich.

JAKKS Pacific, Inc. ist ein führender Designer, Hersteller und Vermarkter von Spielzeug und Verbraucherprodukten, die in der ganzen Welt verkauft werden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Monica, Kalifornien. JAKKS Pacific führt ein breites Portfolio an lizenzierten und eigenen I.P.-Marken und -Produkten mit Bestsellern wie "Sonic the Hedgehog"-Actionfiguren, Plüschtieren und Spielsets. Alle Produkte sind online oder in Einzelhandelsgeschäften im ganzen Land erhältlich.

Disguise ist im Besitz von JAKKS Pacific, Inc. und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design und Entwicklung von kreativen und innovativen Kostümen und Accessoires mit einem weltweiten Vertrieb. Dank seines Einsatzes für Qualität und Detailtreue ist Disguise auch weiterhin der Marktführer im Bereich der lizenzierten Kostüme und bringt jedes Jahr weitere Linien auf den Markt. Sonic the Hedgehog 2 bietet eine spannende Reihe von Charakteren, die sich hervorragend für Verkleidungsprodukte eignen.

Über JAKKS Pacific, Inc.:

JAKKS Pacific, Inc. ist ein führender Designer, Hersteller und Vermarkter von Spielzeug und Verbrauchsgütern, die weltweit verkauft werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica. Zu den beliebten Eigenmarken von JAKKS Pacific gehören: Fly Wheels, Perfectly Cute, ReDo Skateboard Co., X Power Dozer, Disguise, Weee-Do und eine breite Palette von Produkten, die von der Entertainment-Branche inspiriert sind und erstklassige lizenzierte Produkte enthalten. Über JAKKS Cares, das gemeinnützige Programm des Unternehmens, trägt JAKKS dazu bei, das Leben von Kindern positiv zu beeinflussen. Besuchen Sie uns auf www.jakks.com und folgen Sie uns auf Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) und Facebook (JAKKS Pacific).

Über Disguise, Inc:

Disguise ist seit 1987 ein führendes Unternehmen in der Kostümbranche, das innovative und trendsetzende Kostüme sowie Accessoires herstellt. Disguise hat seinen Sitz in San Diego und produziert Kostüme und Accessoires für viele der weltweit führenden lizenzierten Marken sowie für seine eigenen Marken. Das Unternehmen beliefert die größten Einzelhändler des Landes, darunter Spezial-, Party- und Pop-up-Läden. Disguise designt und produziert jedes Jahr Millionen von Kostümen für die USA und andere internationale Märkte, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern und Erinnerungen schaffen. Die umfangreiche Kollektion von Disguise finden Sie unter www.disguise.com. Folgen Sie uns auf Instagram (@disguise.costumes), Twitter (@DisguiseInc) und Facebook (Disguise Costumes).

Über SEGA of America, Inc:

SEGA of America, Inc. ist der amerikanische Zweig der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der interaktiven Unterhaltung für zu Hause und unterwegs. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen, darunter PC, Mobilgeräte und Geräte von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Inc. Die Website von SEGA of America finden Sie unter www.sega.com.

Über Paramount Pictures Corporation

Paramount Pictures Corporation (PPC), ein weltweiter Produzent und Vermarkter von Unterhaltungsfilmen, ist eine Sparte von ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), einem führenden Content-Unternehmen mit bekannten und angesehenen Film-, Fernseh- und digitalen Unterhaltungsmarken. Paramount betreibt eine Reihe der stärksten Marken der Filmunterhaltung, darunter Paramount Pictures, Paramount Animation und Paramount Players. Zu den Geschäftsbereichen von PPC gehören auch Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. und die Paramount Studio Group.

