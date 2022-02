NEW YORK, Feb. 24, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Anbieter genetischer Dienstleistungen für die Wellness-Woche der Abu Dhabi Executive Office-Mitarbeiter ausgewählt wurde.



Ab dem 14. Februar 2022 wird Dante allen ADEO-Mitarbeitern eine Gesamtgenomsequenzierung als Teil des Leistungspakets des Unternehmens anbieten.

Die Tests werden im neuen Labor von Dante in Dubai durchgeführt. Sie liefern den Mitarbeitenden wertvolle Erkenntnisse über ihr Wohlbefinden und ihre Lebensdauer und informieren über das Risiko, bestimmte Krankheitsbilder zu entwickeln, geben Hinweise auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie Tipps für eine personalisierte, ausgewogene Ernährung und das dazu passende Fitnesstraining.

"Wir sind sehr stolz darauf, den Zugang zur Genomsequenzierung zu verbessern, indem wir diese großartige Gelegenheit nutzen und den ADEO-Mitarbeitern unseren Service anbieten. Durch Mitarbeitertests wie diesen sind wir in der Lage, mehreren Menschen wertvolle Einblicke in ihre Gesundheit zu geben und dadurch letztendlich die Gesundheitsversorgung und die Lebenserwartung zu verbessern", so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. "Die Vereinigten Arabischen Emirate entwickeln sich eindeutig zu einem weltweit führenden Land im Bereich der Genomik, und wir freuen uns sehr, in dieses beeindruckende Land investiert zu haben."

"Das ist nicht nur äußerst aufregend, sondern stimmt uns auch hoffnungsvoll dahingehend, dass Testprogramme wie diese den Weg für eine umfangreichere Anwendung der Genomik in anderen Bereichen wie F&E, Ausbildung und Entwicklungsprogramme ebnen werden", sagte Prof. Mattia Capulli, Chief Scientific Officer von Dante Labs.

"Das Abu Dhabi Executive Office freut sich sehr und dankt Dante Labs für den großartigen Service, der zum Wohlbefinden unserer Mitarbeitern beiträgt, indem er den einzigartigen Nutzen der Genomik sowohl im klinischen Bereich als auch im Bereich der Verbraucher, von Sport bis zur Nutrigenomik, bietet", so Dr. Fatima Al Kaabi, Direktorin des Genome Office, Abu Dhabi Executive Office.

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Softwareplattform für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung.

Kontakt

Laura D'Angelo

VP of Investor Relations

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95013cb8-6b11-4222-ab49-476331c160f3