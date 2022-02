Durch den Einmarsch in die Ukraine ziehen sich ausländische Investoren aus Russland zurück. Russlands Börse stürzt völlig ab.Während die russischen Staatskassen prall gefüllt sind, wird an der russischen Börse viel Geld verbrannt. Zwar ließ der Einmarsche des russischen Militärs die Kurse an den Börsen weltweit einbrechen, doch so schlimm wie die Moskauer Börse traf es dabei keinen Handelsplatz. Zeitweise verlor der gesamte Leitindex binnen eines Tages nahezu 50 %. Am Nachmittag konnte sich der Moskauer RTS wieder etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...