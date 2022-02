rf IDEAS, ein führender Hersteller von Anmeldedaten-Lesegeräten für die Authentifizierung und den logischen Zugang, freut sich, eine Partnerschaft mit ID R&D bekannt zu geben und deren marktführende biometrische Authentifizierungs- und Anti-Spoofing-Produkte in das Portfolio von rf IDEAS aufzunehmen.

"Diese Partnerschaft hilft uns dabei, das biometrische Angebot von rf IDEAS als Vertriebspartner für die marktführenden biometrischen Softwarelösungen von ID R&D zu erweitern", sagte Raul Cepeda Jr., Vice President des Bereichs Product and Marketing bei rf IDEAS. "In Verbindung mit unseren Lesegeräten erhalten unsere Kunden die erforderliche Multi-Faktor-Authentifizierungsfunktion (MFA). Damit setzen wir unsere Bemühungen fort, die MFA für sichere Druck- und andere logische Zugriffsanwendungen in allen vertikalen Bereichen einzusetzen."

ID R&D entwickelt erstklassige biometrische Produkte zur Identitätsprüfung und Authentifizierung. Die Produkte des Unternehmens nutzen modernste Technologien, um einen bequemen und sicheren Authentifizierungsfaktor für Anwendungen für den mobilen Zugang sowie für physische Zugangsgeräte zu bieten.

Passive Erkennung der Gesichtsaktivität, die Spoofing-Angriffe, wie die Verwendung eines Fotos oder einer Maske, gegenüber dem biometrischen Abgleich des Gesichts identifiziert.

Stimmbiometrie, die das Mikrofon in Geräten wie einem Mobiltelefon oder einem Terminalsystem nutzt, um den Benutzer zu authentifizieren. Die Anti-Spoofing-Maßnahmen von ID R&D können erkennen, ob die Stimme aufgezeichnet oder in irgendeiner Weise verändert wurde.

"Mitarbeiter können Passwörter, Zugangskarten und sogar mobile Geräte gemeinsam nutzen. Wenn es um den Schutz wichtiger Infrastrukturen geht, haben biometrische Daten den Vorteil, dass sie einfach zu handhaben sind und durch die Erfassung der Vitalität davor geschützt werden, dass sie verloren gehen oder gestohlen oder weitergegeben werden", so Alexey Khitrov, CEO von ID R&D. "Ohne die physische Anwesenheit des echten Benutzers wird der biometrische Zugang fehlschlagen. So können Unternehmen darauf vertrauen, dass die richtige Person auf geschützte Geräte und Informationen zugreift."

Die Aufnahme der biometrischen Authentifizierung in das Portfolio von rf IDEAS erhöht die Sicherheit und verringert den Aufwand für die Benutzer.

Über rf IDEAS

Das Unternehmen rf IDEAS, Inc., ist ein führender Anbieter von Lösungen für den logischen Zugang für das Gesundheitswesen, die Fertigungsbranche, Behörden, Bildungsinstitute und Unternehmen. Die "WAVE ID"-Lesegeräte des Unternehmens (vormals pcProx) gelten bei Benutzern rund um die Welt als zuverlässig und werden durch starke Partnerschaften mit führenden Anbietern von Identitätsmanagement gestützt. Die Lesegeräte von rf IDEAS ermöglichen innovative Lösungen für Single-Sign-on, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und mobile Authentifizierung und unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com.

Bei rf IDEAS handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen von rf IDEAS, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über ID R&D

ID R&D, ein Mitek-Unternehmen, ist ein mehrfach ausgezeichneter Anbieter von KI-basierter Stimm- und Gesichtsbiometrie- sowie Vitalitätserkennung. Mit einem der branchenweit stärksten F&E-Teams liefert ID R&D kontinuierlich innovative, erstklassige biometrische Funktionen, die die Messlatte in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit höher legen. Unsere bewährten Produkte haben bei branchenweit bedeutsamen Herausforderungen, Tests durch Dritte und realen Einsätzen in mehr als 40 Ländern hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Lösungen von ID R&D lassen sich problemlos in Mobil-, Web-, Messaging- und Telefonkanäle sowie in intelligente Lautsprecher, Set-Top-Boxen und andere IoT-Geräte integrieren. ID R&D hat seinen Sitz in New York, NY.

