Frankfurt (ots/PRNewswire) -HIMO ist die erste chinesische E-Bike-Marke, die von allen europäischen Sicherheitsstandards zugelassen wirdAm 21. Februar 2022 kommen die leistungsstarken und kosteneffizienten Produkte der HIMO Compliant Max-Serie offiziell auf den Markt.Die Marke HIMO ist eine chinesische E-Bike-Marke, die ins Ausland importiert wird. Sie hat die CE-Zertifizierung vom SGS-TÜV-Labor für alle Produkte erhalten.Vorteile der HIMO Max-Serie für die VerbraucherDie CE-Zertifizierung des SGS/TÜV-Labors gewährleistet sicheres und regelkonformes FahrenWelche Schwierigkeiten gibt es, wenn ein E-Bike nicht der Norm DIN EN15194 entspricht?Erstens kann es zu Sicherheitsproblemen und Verkehrsunfällen kommen. Zweitens können die Fahrer keine Versicherungs- und Garantieleistungen in Anspruch nehmen. Drittens können sie von der Polizei auf dem Arbeitsweg angehalten werden, mit hohen Bußgeldern belegt oder sogar festgenommen werden.Die HIMO Max-Serie besteht in jeder Funktion 10.000 Tests und hat die CE-Zertifizierung von der SGS für die europäische Norm EN15194 erhalten, um sicherzustellen, dass die Benutzer sicher und regelkonform unterwegs sind.Umfassendes Produkt-Upgrade mit sicherer und hoher QualitätZur HIMO Max-Serie gehören die E-Bikes C26 Max, C30 Max, die klappbaren E-Bikes Z16 Max, Z20 Max, ZB20 Max und der Roller L2 Max, die zusammen alle Szenarien abdecken. In der E-Bike-Serie fällt das Gaspedal vollständig weg, stattdessen wird der Servomodus mit integriertem Treten und Beschleunigen aktiviert.Das intelligente Vektorsteuerungssystem des Z20 Max kann den Leistungsmodus und die Fähigkeit, mehr Strom zu sparen, genau anpassen. Dank Shimano-6-Gang-Schaltung bietet es eine hohe Leistung und eine Reichweite von bis zu 80 km.Der Roller L2 Max verwendet ein intelligentes Steuerungssystem mit KI und eine neue Energiebatterie. Die Reichweite kann bis zu 40 bis 50 km betragen und die Fahrzeit hat sich um 20 bis 30 % erhöht. Hinzu kommen ultrabreite 10-Zoll-Reifen und ein ultrabreites Trittbrett für bessere Stabilität und Verkehrsfähigkeit.Von 21. Februar bis 21. März werden die E-Bike-Modelle HIMO Z20 Max, ZB20 Max und der HIMO L2 Max auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B09SLSYNKY?ref=myi_title_dp), der offiziellen HIMO-Website (https://bit.ly/3p251ul), OTTO (https://otto.me/3v1UVgT), AliExpress (https://www.aliexpress.com/store/5890380'spm=a2g0o.detail.1000061.1.39402b6628Rqr3)und anderen Plattformen (https://bit.ly/3h2Ywmw) ab einem Preis von 969/1449/629 Euro verfügbar sein. Die selben Produkte werden über große Offline-Vertriebskanäle wie MediaMarkt erhältlich sein. In diesem Zeitraum gibt es auch kostenlose HIMO-Helme und -Fahrradschlösser.Informationen zu HIMOHIMO (https://www.himoebike.store/)widmet sich der Entwicklung von Zweirad-Klapp-Elektrofahrrädern und hat es sich zum Ziel gesetzt, umfassende Lösungen für die urbane umweltfreundliche und intelligente Elektromobilität anzubieten.Die HIMO-Elektrofahrräder gibt es jetzt auf der internationalen E-Commerce-Plattform Xiaomi Youpin. Und HIMO plant noch mehr diversifizierte Produkte, die nacheinander auf den Markt kommen sollen, um den Bedarf für verschiedene Szenarien zu decken. Da kommt Vorfreude auf!Pressekontakt:Amy MillerE: support01@aodishi.com T: +86 13928317901W: https://www.himoebike.store FB: https://www.facebook.com/himoebike.storeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1750519/6845a8995f5d168a8fcdc0a656a12ab.jpg