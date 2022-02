Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Weltweite Aufträge im Wert von 2,5 Mrd. USD im vergangenen Jahr, davon ein Drittel für hochmoderne Autolampen, zeugen von globaler Wettbewerbsfähigkeit.- Produkte mit hoher Wertschöpfung, darunter Matrix-Scheinwerfer, erhielten einen Großauftrag von einem weltweit tätigen Automobilhersteller.- Förderung der Entwicklung eines intelligenten Scheinwerfers, der mit ADAS verbunden ist, und eines Lampensystems der nächsten Generation, das Verkehrsinformationen anzeigt.- Das Unternehmen wird sein Produktportfolio, für das es weltweit Aufträge erhalten hat, diversifizieren, indem es die für globale Kunden und maßgeschneiderten Kundenservice zuständige Stelle ausbaut.Hyundai Mobis baut den Export eines Produkts mit hoher Wertschöpfung, nämlich den Export von Autolampen trotz der COVID-19-Pandemie aus, die sich negativ auf den Weltmarkt ausgewirkt hat. Hyundai Mobis zielt darauf ab, mit einer differenzierten Strategie und durch die Entwicklung modernster Lampentechnologie für die Mobilität der Zukunft mehr Aufträge von globalen Automobilherstellern zu erhalten und so seinen Wettbewerbsvorteil auszubauen.Am 24. Februar gab Hyundai Mobis bekannt, dass das Unternehmen allein im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung Aufträge im Wert von über 1 Billion KRW (ca. 830 Mio. USD) von globalen Automobilherstellern erhalten hat. Dies ist auf die Diversifizierung des Kundenstamms auf dem globalen Markt zurückzuführen, zu dem auch ein europäischer Automobilhersteller und neue Hersteller von Elektrofahrzeugen zählen.Im vergangenen Jahr konnte Hyundai Mobis mit einem umfangreichen Produktportfolio, das von Kernteilen bis hin zu elektronischen Einheiten reicht, weltweit Aufträge im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar (ca. 3 Billionen KRW) gewinnen. Etwa ein Drittel der Exporte entfiel auf Lampen und Produkte mit hoher Wertschöpfung.Hyundai Mobis hat seine Aufträge auf mehrere globale Automobilhersteller ausgeweitet und somit seine globale Wettbewerbsfähigkeit bei hochmodernen Autolampen unter Beweis gestellt. Die meisten Aufträge betrafen Produkte mit hoher Wertschöpfung, wie z. B. Matrix-Scheinwerfer und Hochleistungsrückleuchten.Möglich wurde dies durch die technischen Fähigkeiten von Hyundai Mobis, die inzwischen Weltniveau erreicht haben. In der Tat stärkt das Unternehmen seine Markenstärke, indem es als erstes Unternehmen den Advanced Adaptive Driving Beam (AADB) entwickelt hat, der mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) zusammenarbeitet, sowie die HLED, die das Schluss- und das Bremslicht in einer einzigen, nur 5,5 mm dicken LED integriert und damit die Führung in der Lichttechnologie der nächsten Generation übernimmt.Hyundai Mobis stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt für Kfz-Beleuchtung auch durch die Entwicklung von Lampentechnologien der nächsten Generation. Beginnend mit neuen Herausforderungen in der neuesten Lampentechnologie, wie z. B. Lampen, die mit ADAS arbeiten, einem schlankeren und differenzierten Design und der Integration von Steuergeräten wird sich das Unternehmen weiterhin auf die Entwicklung von High-End-Produkten konzentrieren, die auf die zukünftige Mobilität ausgerichtet sind.Führende Beispiele sind die Entwicklung des HD-Scheinwerfersystems, das Straßeninformationen anzeigt, und ein digitales Lampensystem. Im Mittelpunkt dieser Systeme steht die Realisierung einer Lampentechnologie, die es dem Fahrer ermöglicht, über die Lampen zu kommunizieren, und die künftigen Trends zum autonomen Fahren vorwegnehmen soll.Darüber hinaus wird Hyundai Mobis differenzierte Lampentechnologien anbieten, wie z. B. eine Kühlergrillbeleuchtung speziell für Elektrofahrzeuge und eine umfassende Steuerung verschiedener Lampensignale.Axel Maschka, Executive Vice President und Head of Global OE Sales bei Hyundai Mobis, erklärte: "Wir wollen unsere Wettbewerbsfähigkeit durch unsere globalen technologischen Fähigkeiten und zuverlässige Qualität in unserem breit gefächerten Produktportfolio einschließlich Lampen weiter stärken. Unser Ziel für dieses Jahr ist es, Aufträge im Wert von insgesamt 37 Milliarden USD (4,4 Billionen KRW) von globalen Automobilherstellern zu erhalten."Hyundai Mobis wird sein Key Account Management (KAM) ausbauen, das sich auf vier globale Standorte in Europa, Nordamerika, China und Indien konzentriert. Dies soll es dem Unternehmen ermöglichen, auf globale Kunden in Echtzeit zu reagieren und während des gesamten Produktentwicklungsprozesses auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Dienstleistungen anzubieten. Auf diese Weise wird Hyundai Mobis sein Produktportfolio diversifizieren und eine organische Partnerschaft aufbauen.Informationen zu Hyundai MOBISHyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea.Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. 