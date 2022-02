Brüssel - Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die EU ihre geplanten Sanktionen konkretisiert. "Wir zielen auf den Energiesektor, einen wichtigen Wirtschaftsbereich, von dem der russische Staat ganz besonders profitiert", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag.



"Unser Exportverbot wird den Ölsektor treffen, indem es Russland unmöglich macht, seine Raffinerien zu modernisieren", so von der Leyen. Außerdem werde der Verkauf von Flugzeugen und Ausrüstung an russische Fluggesellschaften verboten, sowie Russlands Zugang zu Technologien wie Halbleitern oder modernster Software eingeschränkt. Russische Diplomaten und Geschäftsleute sollen "keinen privilegierten Zugang zur Europäischen Union mehr haben", sagte von der Leyen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de