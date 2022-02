FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag etwas von seinem Einbruch am Vortag im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine erholen. Gut zwei Stunden vor dem Start auf Xetra taxierte der Broker IG den Dax zwei Prozent höher auf 14 336 Punkte. Der Kriegsbeginn in Osteuropa hatte am Donnerstag einen Ausverkauf bis auf fast 13 800 Punkte ausgelöst, aus dem Handel ging der deutsche Leitindex dann aber über 14 000 Punkte. In New York war die Stimmung am Markt sogar positiv, mit einem deutlichen Zuwachs bei Technologiewerten.

Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners geht aber davon aus, dass die Schwankungen auch in der nahen Zukunft weit überdurchschnittlich hoch bleiben werden. Eine schnelle Beruhigung an den Börsen sei unwahrscheinlich.

Inzwischen konterte die Europäische Union die Militäroffensive Russlands mit einem umfassenden Sanktionspaket gegen Moskau, zog aber noch nicht das schärfste Schwert - den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach direkt mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin, allerdings ohne greifbares Ergebnis. Der russische Angriff in der Ukraine geht derweil weiter, etwa mit Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew.

Im Dax stehen die Jahreszahlen des Chemiekonzerns BASF auf der Agenda, die allerdings vor dem Hintergrund der Kämpfe und der aktuell sehr fragilen geopolitischen Lage etwas in den Hintergrund geraten.