US-Außenminister Antony Blinken sagte in einem Interview mit ABC News, er sei "überzeugt, dass das Ziel der russischen Invasion ein Regimewechsel in der Ukraine ist". In der Zwischenzeit warten die Märkte auf den für 0100 GMT erwarteten russischen Großangriff auf Kiew, wie CNN unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet. Marktauswirkungen ...

