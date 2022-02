Innerhalb seiner übersichtlichen Abmessungen blüht in Estland neben Natur, Zeugnissen einer faszinierenden Geschichte und entschiedenem Innovationsgeist auch manche Eigentümlichkeit. Sogar die Esten selbst streiten gewisse Auffälligkeiten in ihrem Nationalcharakter nicht ab. Wo steht schließlich geschrieben, dass IT-Spezialisten nicht auch Baumanbeter sein können - und Wodka an den Zehen nicht die Stimmung hebt und Fieber vertreibt? ...

