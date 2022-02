In der Ukraine liefert sich die russische Armee bei ihrer Invasion Gefechte mit ukrainischen Verbänden und rückt auf Kiew vor. Es habe "schreckliche Raketenangriffe auf Kiew" gegeben, schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am frühen Freitagmorgen auf Twitter. "Das letzte Mal, dass unsere Hauptstadt so etwas erlebt hat, war 1941, als sie von Nazi-Deutschland angegriffen wurde.". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, ...

