Auf derzeitige Entwicklungen reagieren Anleger*innen an der Frankfurter Zertifikatebörse mit einem Wechsel ihrer Produktauswahl. Reverse Bonus-Strukturen und Put-Optionsscheine sowie Gold- und Öl-Produkte prägen den umsatzstarken Handel. 24. Februar 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Ukraine-Konflikt mit seiner Zuspitzung hat schon in den vergangenen Wochen die Anleger*innen an der Frankfurter Zertifikatebörse vor sich hergetrieben. "Käufe und Verkäufe wechseln je nach Marktbewegungen", fasst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...